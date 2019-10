Met een goede successieplanning zorgt u ervoor dat uw vermogen na uw overlijden bij de juiste mensen terechtkomt, helemaal op de manier waarop u dat voor ogen hebt en liefst nog zonder al te veel belastingen te betalen. Maar de weg naar een goede successieplanning ligt bezaaid met valkuilen.

1. Te lang wachten

"Successieplanning is niet voor oude mensen, wel voor volwassen mensen", zegt notaris Carol Bohyn. "Te veel mensen denken dat successieplanning iets is voor hun oude dag. Niets is minder waar. Ongeacht je leeftijd kun je vaak met een kleine ingreep al veel miserie vermijden." Net zoals veel van zijn collega's krijgt hij mensen over de vloer die hun successieplanning te lang hebben uitgesteld, soms tot het punt dat enige planning helemaal onmogelijk is. Bohyn: "Soms willen ouders nog schenkingen doen aan hun kinderen terwijl een van hen aan dementie lijdt. Op dat moment is die persoon natuurlijk niet meer in staat dat nog te doen, waardoor alles blokkeert. Die situatie kun je vermijden met een zorgvolmacht, maar daar moet je op tijd aan denken."

...