De Gezinsbond en Onafhankelijk Leven begrijpen niet dat 1.750 kinderen met een handicap nog altijd moeten wachten op hun persoonlijk assistentiebudget (PAB). 'Er zit nochtans meer dan 30 miljoen euro in die pot, maar Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) heeft onlangs besloten om eerst het systeem voor minderjarigen te hervormen, zonder enig overleg.' De organisaties roepen op om dat geld zo snel mogelijk uit te keren.

Een persoonlijk assistentiebudget (PAB) is een budget voor minderjarigen met een handicap dat hen en hun ouders toelaat om zorg op maat te organiseren. Zo kan het kind bijvoorbeeld thuis blijven wonen en deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Maar volgens de Gezinsbond en Onafhankelijk Leven is het beschikbare budget nog altijd niet uitgekeerd aan gezinnen die er recht op hebben. 'Dat is onbegrijpelijk, want een PAB is voor hen onmisbaar', zegt Dave Ceule, directeur van Onafhankelijk Leven.

Het systeem bestaat al voor volwassenen met een handicap, maar zou deze legislatuur ook voor minderjarigen worden ingevoerd. 'Dat staat zo in het regeerakkoord, maar onlangs verkondigde minister Wouter Beke dat dat engagement niet nageleefd zal worden. Dat gebeurde zonder overleg met de sector. Zo breekt de Vlaamse regering niet alleen haar belofte, maar gaat ze ook lijnrecht in tegen het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.'

Sommige kinderen staan al jaren op de wachtlijst voor een PAB-budget. Daarom roepen Gezinsbond en Onafhankelijk leven de regering op om de beschikbare 30 miljoen euro zo snel mogelijk uit tekeren. 'Gezinnen met een kind met een beperking verdienen erkenning en ondersteuning voor de mantelzorg die ze 24/24 en 7/7 opnemen,' zegt Lieve Declerck, beleidsmedewerker op de studiedienst van de Gezinsbond.

