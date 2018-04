Worldline sluit compensaties na problemen met kredietkaarten niet uit

Maandagvoormiddag ondervonden sommige kaarthouders problemen om betalingen te doen. Worldline sprak van 'zeer beperkte storingen' met internationale kredietkaarten uitgegeven door sommige Belgische banken. Even waren er ook problemen met debetkaarten voor online betalingen. De problemen ontstonden na een update van het netwerk zondagnacht.

Tegen de late namiddag waren de problemen van de baan, zegt Worldline. Of klanten gecompenseerd zullen worden, is nog niet duidelijk. Maar het bedrijf sluit het niet uit. 'Daar bestaan protocollen over. In bepaalde gevallen is voorzien in compensaties. We moeten nog bekijken of die hier van toepassing zijn', luidt het. Ondernemersorganisatie NSZ had maandag al gezegd te zullen nagaan of handelaars compensaties kunnen krijgen.