Woonlening dan toch voor volle 100 procent

Vandaag zendt Tommelein hierover een brief naar de ­Nationale Bank om formeel advies te vragen, schrijven de kranten van Mediahuis.

"Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen een eigen woning kunnen kopen", zegt Tommelein. "Dat mag geen voorrecht zijn voor wie ­financiële steun van zijn familie krijgt."

De banken doen echter almaar moeilijker over leningen voor meer dan tachtig procent van de koopsom van een woning. Vanaf eind mei moeten ze op dat vlak zelfs nog een pak strenger worden. De Nationale Bank vreest namelijk dat de banken in problemen kunnen komen door een teveel aan riskante woonleningen, schrijven ook De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag.

Toen dit in februari bekendraakte, sloeg de bouwsector alarm. Om daar iets aan te doen, heeft minister Bart Tommelein banken en verzekeraars samen aan tafel gebracht. Uiteindelijk hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen gezegd dat ze mee in zee willen gaan door ­ofwel een kredietverzekering, ofwel een waarborg aan te bieden.

De bal ligt nu in het kamp van de Nationale Bank: die zal moeten ­beslissen of de banken in dit systeem mogen stappen. Volgens de Confederatie Bouw zou het plan jaarlijks zowat 2.000 gezinnen kunnen helpen.