Woonraad waarschuwt voor gevolgen van verhoging huurwaarborg

Het voorstel van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) om de waarborg op drie maanden te brengen, lag moeilijk bij coalitiepartner CD&V. Daarom zou de verhoging van de huurwaarborg er pas komen wanneer de huurwaarborglening er komt. In zijn advies waarschuwt de Woonraad dat 'effectieve en efficiënte compenserende maatregelen nodig zijn'. Anders wordt 'de toegankelijkheid en de betaalbaarheid nog bemoeilijkt voor welbepaalde huurdersgroepen'. Daarnaast vraagt de raad ook om andere maatregelen als de Vlaamse regering private huurwoningen betaalbaar wil houden. Hij denkt daarbij onder meer aan een huurgarantiefonds. Ook een doorgedreven selectie of discriminatie maakt het voor sommige groepen huurders moeilijk een betaalbare woning te vinden. Homans reageert in de krant dat de verhoging van de huurwaarborg belangrijk is om het evenwicht tussen huurders en verhuurders te herstellen. 'We vragen steeds meer aan verhuurders, zoals strengere kwaliteitseisen en betere energetische prestaties. De problemen van huurders moeten niet ten koste gaan van de inkomenszekerheid van de verhuurders.' Ze wijst er ook op dat de hogere waarborg pas in werking treedt als de regering het licht op groen zet voor de huurwaarborglening.