Woning kopen of huren: alle voor- en nadelen op een rij

Niet iedereen kan zomaar kiezen tussen een woning huren of er een kopen. Enkel wie voldoende eigen middelen op tafel kan leggen, krijgt van de bank nog een lening om een eigen woonst aan te schaffen. In de eerste helft van vorig jaar bedroeg de gemiddelde prijs van een gewoon huis in het Vlaams Gewest 233.382 euro, volgens cijfers van de Algemene Directie Statistiek.

...

Maatschappelijke zetel:

Sector:

€

€ Werknemers: Benieuwd naar wie beslist bij of zicht op hun financiële situatie?

Bekijk deze informatie op TrendsTop.be!