Windmolens op zee leveren energie voor miljoen gezinnen

Het vijfde windpark, dat van Rentel, is al voor twee derde operationeel, maar de productie van dat deel is genoeg om de productie van energie te voorzien voor een miljoen gezinnen. Een mijlpaal, want negen jaar geleden opende het eerste windmolenpark op de Noordzee.

"En de komende drie jaar komen er nog drie windmolenparken bij met betere turbines, waardoor we de capaciteit zullen verdubbelen", zegt Annemie Vermeylen van Belgian Offshore Platform.

In cijfers: er staan momenteel 274 windmolens op zee te draaien. Daarmee komt de totale capaciteit aan Belgische offshore windenergie op 1.119 megawatt (MW). Dat komt overeen met een jaarlijkse elektriciteitsproductie van 4.030 gigawattuur (GWh). Tussen 2010 en 2030, want de parken moeten ook gebouwd en vooral onderhouden worden, levert dat 15.000 tot 16.000 jobs op. Later worden dus nog drie parken gerealiseerd, namelijk Norther, Northwester 2 en Seamade, goed voor 124 nieuwe windmolens.

Bovendien is netbeheerder Elia volop bezig met de bouw van de Modular Offshore Grid om de energie aan land te brengen. Dat stopcontact zal gerealiseerd worden in de tweede helft van 2019. En ook op langetermijn zijn er nog perspectieven. In het ontwerp van het Marien Ruimtelijk Plan van Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) is opnieuw ruimte voorzien voor nieuwe concessies.

"We appreciëren de inspanningen van de staatssecretaris en de federale regering, en uiteraard ondersteunen we die beslissing. Het is belangrijk om rechtszekerheid te geven aan ontwikkelaars en investeerders, maar ook om de ecologische voetafdruk te verminderen. Op dit moment komt de productie overeen met die van een kerncentrale", aldus Vermeylen.

Om de mijlpaal wat kracht bij te zetten werden 15.000 windmolentjes geplaatst op het strand van Oostende. Enkele hebben een code waarmee een boottocht tussen de windmolens kan worden gewonnen.

"Op die manier proberen we de windmolens dichter bij de bevolking te brengen. We merken ook dat het draagvlak groeit: 85 procent is voorstander van windenergie op zee", besluit Vermeylen.