Wie zonnepanelen niet aangeeft, krijgt binnenkort een boete

"Veel mensen weten gewoon niet dat het nog steeds verplicht is je zonnepaneleninstallatie aan te melden", zegt minister van Energie Bart Tommelein. Maar voor wie echt hardleers is en zich niet in regel wil stellen, komen er boetes vanaf 1 juni 2017.

In 2016 vergaten 3.403 gezinnen hun zonnepanelen aan te melden bij de netbeheerders. Bij Eandis gaat het over 2.931 dossiers, bij Infrax over 472. Aangezien er dit jaar al meer dan 20.000 nieuwe installaties bij kwamen bij particuleren, betekent dit dat ongeveer 1 op 6 de melding vergeet.

Opsporen energiefraude

De netbeheerders speuren dit actief op. Enerzijds door vaak genoeg zelf de meterstanden op te nemen, anderzijds door de ingediende meterstanden goed te controleren. Bij een plotse daling van het verbruik zonder dat de gezinssituatie gewijzigd is of zonder dat er zonnepanelen werden aangemeld, nemen Eandis en Infrax contact op met de klant. Meer dan negentig procent stelt zich meteen in regel.

Slechts een heel kleine minderheid blijft weigeren om dat te doen. Voor hen werkt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein aan een decreet om energiefraude aan te pakken.

Minister Tommelein: "Veel mensen weten gewoon niet dat het nog steeds verplicht is je zonnepaneleninstallatie aan te melden. Dat is nochtans belangrijk: voor de veiligheid van ons net, voor het behalen van onze Europese doelstellingen en natuurlijk omdat iedereen zou bijdragen aan het gebruik van ons net en aan de openbare dienstverplichtingen zoals straatverlichting, sociale tarieven, enzovoort".

"We gaan de mensen eerst samen met de netbeheerders zo goed mogelijk informeren. Maar vanaf 1 juni komen er effectief boetes. De opbrengst komt terecht in het Energiefonds, dat dient om de schulden uit het verleden weg te werken. Als we die schulden daardoor sneller kunnen wegwerken, kan de factuur voor ons allemaal omlaag", aldus Tommelein. (Belga/NS)