Voorschot voor kandidaat-huurders in opmars

'De zogenaamde éénzijdige huurbeloftes lijken in opmars. Wanneer je een huis of appartement wil huren, vragen sommige makelaars dat je eerst een fikse geldsom neertelt. Deze bedragen kunnen oplopen tot wel 500 euro', zo valt te lezen op de webiste van het Vlaams Huurdersplatform.

Volgens de organisatie, die de belangen van de huurders behartigt, gaat het om een "extra drempel" voor de toegang tot de private huurmarkt. 'In tijden waarin de huurwaarborg ook zou worden opgetrokken, kunnen huurders dit missen als kiespijn.'

De organisatie hekelt bovendien dat de waarborg de huurder vastzet. Wie niet betaalt, komt niet in aanmerking voor het pand en wie betaalt, is niet zeker dat hij of zij gekozen wordt als huurder. Intussen kan de kandidaat-huurder moeilijk voort zoeken, want indien hij iets anders vindt en de verhuurder toch voor hem kiest, kan hij zijn geld kwijtspelen. 'Verder zoeken of bij meerdere verhuurders een huurbelofte ondertekenen, is dus riskant.'

Het Vlaams Huurdersplatform kaartte de kwestie eerder al aan. Maar Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) en federaal minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) spelen de bal naar elkaar door, hekelt de organisatie.

De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen bevestigt de tendens aan De Standaard en zegt dat het om een rechtsgeldige overeenkomst gaat die 'verhuurders beschermt tegen shoppers'.