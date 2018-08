Volkswagen neemt de beslissing omdat er bij de auto's in kwestie vocht kan indringen in een verlichtingsbalk aan het dakvenster, met kortsluiting tot gevolg. In het slechtste geval kan dat brand veroorzaken.

Als er een kortsluiting is, zal de sfeerverlichting van de wagen uitvallen. Eigenaars van de betrokken modellen die vaststellen dat er al bruine vlekken te zien zijn, moeten onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde garage rijden.