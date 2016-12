Vlamingen blijven investeren in zonnepanelen na afschaffing groenestroomcertificaten

Dit jaar kwamen er tot eind juli al 10.698 zonnepanelen-installaties bij in Vlaanderen. Daarmee werd de kaap van 250.000 installaties bij particulieren (< 10 kVA) gerond. Dat blijkt uit cijfers van Tommelein. De meeste van die installaties liggen in de provincie Antwerpen. Als je het aantal installaties afzet tegenover het aantal inwoners, staat de provincie Limburg op kop. De meeste grote installaties (> 10 kVA) vinden we in West-Vlaanderen.

Aantal installaties in 2016 (per provincie) Antwerpen: 59.725 zonnepanelen-installaties -- 1 installatie per 30,51 inwoners Oost-Vlaanderen: 56.525 zonnepanelen-installaties -- 1 installatie per 26,28 inwoners West-Vlaanderen: 49.540 zonnepanelen-installaties -- 1 installatie per 23,84 inwoners Limburg: 48.291 zonnepanelen-installaties -- 1 installatie per 17,87 inwoners Vlaams-Brabant: 36.588 zonnepanelen-installaties -- 1 installatie per 30,64 inwoners

Tommelein reageert zeer opgetogen op de cijfers. Voornamelijk de particulieren blijven investeren in zonnepanelen. Het aantal grote installaties lijkt echter te stagneren. Er kwamen 55 middelgrote installaties bij (> 10 kVA en < 250 kVA),en het aantal heel grote installaties (> 250 kVA) liep zelfs licht terug.

Tommelein roept bedrijven en overheden daarom op hun daken te benutten, door zelf te investeren of door hun daken ter beschikking te stellen van werknemers, klanten of buren. "We zijn op goede weg, maar om onze doelstellingen hernieuwbare energie te halen zullen we echt iedereen mee aan boord moeten krijgen", aldus Tommelein.

Onrechtstreekse steun

Volgens Jo Neyens van de Organisatie voor Duurzame Energie wordt er onrechtstreeks nog steun toegekend aan consumenten die groene stroom opwekken. "Door zonnepanelen te installeren bij een nieuwbouw of grondige renovatieprojecten, verlaag je het energiepeil van je woning met 20 punten. Als je daardoor onder het E-peil van 20 zakt, krijg je in Vlaanderen een premie van de netbeheerder. Die bedraagt 1800 euro voor een E20. Voor elk punt dat je verder verbetert, krijg je 50 euro extra", zei hij in een eerder interview met MoneyTalk.

"Voor een E-peil van 30 geeft de federale overheid bovendien een korting van 50 procent op de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar. Voor een E-peil van 20 stijgt die korting tot 100 procent. Dat levert nog altijd een mooie som op."

