Vlaming stelt aankoop vastgoed uit in afwachting van hervorming registratierechten

In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor de registratierechten, stelt de Vlaming de aankoop van een nieuwe woning of appartement uit. De verkoop in februari lag 7,9 procent lager dan dezelfde maand een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen waarover VRT donderdag bericht.