Vlaamse villa's en appartementen vorig jaar goedkoper geworden

Het gaat om voorlopige vastgoedcijfers voor 2016. Bekeken over het hele land zijn de gemiddelde prijzen van woonhuizen met 4 procent gestegen, van villa's met 2,2 procent en van appartementen met 0,4 procent. De prijs voor een gewoon woonhuis in België bedroeg gemiddeld 212.488 euro in 2016. De gemiddelde prijs voor een villa was 349.901 euro, die voor een appartement 221.411 euro.

Daling in Vlaanderen

In Vlaanderen tekende zich echter een daling op bij de appartementen (-1,3 procent) en de villa's (-0,1 procent), zo blijkt uit de cijfers. Een gewoon woonhuis in het Vlaams Gewest kostte gemiddeld 228.589 euro. Een villa kostte gemiddeld 374.741 euro en een appartement 227.923 euro. In Brussel en vooral Wallonië waren er wel nog prijsstijgingen over de hele lijn. Een villa in Brussel kostte vorig jaar gemiddeld zelfs 10,4 procent meer dan in 2015, en komt gemiddeld al boven een miljoen euro uit.

De duurste gemeenten in België voor een gewoon woonhuis zijn Elsene (gemiddeld 617.138 euro), Sint-Lambrechts-Woluwe (517.587 euro) en Sint-Pieters-Woluwe (510.589 euro). De goedkoopste huizen staan in Colfontaine (90.131 euro), Quievrain (97.407 euro) en Quaregnon (98.266 euro). In Vlaanderen zijn Kraainem (405.868 euro) en Sint-Martens-Latem (403.298 euro) de duurste gemeenten en Vleteren (127.417 euro) en Menen (136.219) de goedkoopste.

