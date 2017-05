Vlaamse Confederatie Bouw wil energielening tegen 2 procent behouden

Wie zijn woning energiezuinig wil maken kan bij de Vlaamse overheid een lening afsluiten van maximaal 15.000 euro tegen een rente van 2 procent. Mensen kunnen hiermee investeren in isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen, warmtepompen, enzovoort.

Vorig jaar maakten ruimt 4.200 mensen gebruik van het systeem. De Vlaamse regering besliste wel om het systeem vanaf 2019 af te bouwen. De lening tegen 0 procent blijft bestaan voor de sociale doelgroep, maar de rest zal voor de lening bij banken moeten aankloppen.

Oppositiepartijen sp.a en Groen betreuren die afbouw en zeggen dat de banken onmogelijk de 2 procent-lening kunnen blijven garanderen. Bovendien kunnen de banken volgens hen niet dezelfde begeleiding en ondersteuning bieden als de gemeentelijke energiehuizen.

Ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vindt dat de energielening tegen 2 procent moet blijven bestaan, omdat ze tegemoetkomt aan 'een reële behoefte'. De kans is volgens de VCB groot dat de rente in 2019 gemiddeld boven de 2 procent zal uitkomen. "Dan zal een energielening met een standaardtarief van 2 procent voor een groter aantal gezinnen belangrijk worden om nog een woningrenovatie te kunnen financieren. De VCB is dus gekant tegen voorstellen om vanaf 2019 enkel nog aan armere doelgroepen energieleningen tegen 0 procent rente toe te kennen", luidt het.

Maar de toekenning van de lening gebeurt volgens de VCB best niet via de gemeentelijke energiehuizen, maar via de banken. De procedure via de banken zou administratief eenvoudiger en bijgevolg goedkoper zijn, is de redenering.