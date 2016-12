'Verzekeringsplicht maakt bouwen en renoveren duurder'

Gisteren besliste de federale regering dat naast de architecten ook de aannemers en overige dienstverleners in de bouwsector vanaf 1 januari 2018 een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten. Die regeling geldt voor iedereen in de bouwsector die onder de regels van tien jaar aansprakelijkheid voor bouwfouten valt. Tot nu toe moesten enkel de architecten een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De regering wil die scheeftrekking nu wegwerken.

Betere bescherming consument

Voorts moet zo'n verzekering de consument beter beschermen wanneer de annemer een fout maakt. "Het systeem zal de 10-jarige aansprakelijkheid dekken die betrekking heeft op de stabiliteit en de stevigheid van de woning, alsook op waterdichtheidsproblemen die deze stabiliteit of stevigheid in het gedrang kunnen brengen", verduidelijkt de Confederatie Bouw. Per schadegeval kunnen de consumenten een tegemoetkoming krijgen van maximaal 500.000 euro.

De vereniging benadrukt dat het tevreden is met de inspanningen van de ministers, maar maakt tegelijk een kanttekening bij de verplichte verzekering."Het is goed dat de regering de discrepantie tussen de architecten en andere bouwspelers wegwerkt. Maar een verplichte verzekering voor aannemers is niet de beste oplossing voor de bescherming van de consument, die meer zal betalen voor zijn woning", klinkt het in een persbericht.

Het is weliswaar nog niet duidelijk hoeveel een verzekering zal kosten. Het kabinet vanKris Peeters, minister van Economie (CD&V) laat weten dat de verzekeraars momenteel dergelijke producten aan het uitwerken zijn.

De Confederatie Bouw stelt voor een waarborgfonds op te richten dat zou tussenkomen bij problemen van 10-jarige aansprakelijkheid en waarbij de aannemer failliet gaat. (NS)