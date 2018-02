Vernieuwde huurschatter wint aan populariteit

Via huurschatter.be kunnen huurders en verhuurders een gangbare huurprijs voor een woning berekenen. Het instrument was in onbruik geraakt maar sinds de herlancering in maart vorig jaar noteerde de huurschatter een verdubbeling van het aantal opzoekingen ten opzichte van dezelfde periode in 2016, meldt Vlaams parlementslid An Christiaens (CD&V).