Vergelijk hier uw energieverbruik met dat van andere Vlamingen

De twee Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax hebben samen met EnergyVille de sites eandis.zetjewoningopdekaart.be en infrax.zetjewoningopdekaart.be ontwikkeld. Via deze site kunnen consumenten nagaan hoeveel energie ze verbruiken in vergelijking met gelijkaardige profielen. In vier stappen kom je te weten of je energieverbruik hoger ligt dan het gemiddelde en hoe je dit kan verbeteren. Bedoeling is dat de tool eigenaars van woningen of bewoners helpt om hun woning energiezuiniger te maken.

Hoe werkt het? Wie de site bezoekt, moet eerst een aantal vragen beantwoorden. De onlinetool vraagt onder meer over welk type woning het gaat: open, halfopen of gesloten bebouwing, dakappartement of appartement op een andere verdieping. Vervolgens wordt gepeild naar de huidige situatie: zijn het dak of de buitengevel geïsoleerd? Welk type verwarming is er aanwezig? De laatste stap is het ingeven van het huidige energieverbruik van je woning en het achterlaten van je contactgegevens.

Helpen BENOveren

De netbeheerders en EnergieVille hebben de tool in het leven geroepen om Vlamingen te helpen met BENOveren. De netgebruikers gebruiken die term om de nadruk te leggen 'op beter renoveren'. Na het voltooien van de vragenlijst krijgt u immers de keuze om u in te schrijven op onder meer groepsaankopen. Wie bijvoorbeeld zijn woning volledig wil renoveren, kan een optie aanduiden om alle berichten betreffende totaalrenovaties te ontvangen.

Eandis, Infrax en EnergyVille roepen de Vlaamse huishoudens op om hun woning letterlijk op een (digitale) kaart te plaatsen. "Met de verzamelde data kunnen we zo het Vlaamse energiebeleid mee helpen voeden en de ondersteuning vanuit de netbeheerders en de steden en gemeenten naar huishoudens verbeteren", klinkt het in een persbericht.