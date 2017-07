Vastgoed kopen in Spanje: 'Met spectaculaire koopjes is altijd iets mis'

De Spaanse economie heeft de crisis bijna verteerd. "2017 wordt allicht het derde jaar op rij met een groei van minstens 3 procent", zegt Geoffrey Minne, econoom bij ING. "De crisis in Spanje was een vastgoed- en een bankencrisis", weet Jan Van Hove, de hoofdeconoom van KBC. "De banken hadden te soepel krediet verstrekt voor aankopen van vastgoed. Toen de vastgoedmarkt een klap kreeg, kwamen de banken in de problemen. Voor het overige was er niets fundamenteels mis met de Spaanse economie. Vandaar het sterke herstel."

