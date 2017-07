Vastgoed kopen in Italië: 'De koopjes zijn uit de markt'

Door de politieke onrust over het referendum en de zware aardbevingen die honderden slachtoffers eisten, was 2016 een turbulent jaar voor Italië. De impact op de vastgoedmarkt bleef alles bij elkaar beperkt. "We moeten een onderscheid maken tussen de evolutie van de lokale huizenmarkt en die van de markt van de tweede verblijven", benadrukt Ronald de Rooy, managing partner van de makelaar ItaliaCasa. "De prijzen op de Italiaanse vastgoedmarkt daalden vorig jaar met 1,4 procent, terwijl de prijzen van tweede verblijven bijna overal een heropleving lieten zien. De oorzaak is dat de buitenlandse vraag naar tweede verblijven aanhoudend sterk blijft. Het publiek dat interesse heeft om in Italië te investeren, is heel specifiek. Die mensen zijn verliefd op de taal, de cultuur, de gastronomie en de gastvrijheid, en ze kijken dan ook niet naar andere landen."

