Vastgoed kopen in Frankrijk: het Macron-effect

De Franse woningmarkt, inclusief de markt van tweedeverblijfsvastgoed, heeft slappe jaren achter de rug. Aanvankelijk leek het Franse woningvastgoed vrij vlot te herstellen van de duik van de prijzen door de financiële crisis in 2008. In 2010 lag het prijspeil weer hoger. Maar sinds eind 2011 volgde een nieuwe, langdurige neergaande beweging. Sinds kort lijkt het tij weer te keren. In 2015 zagen de Franse notarissen het aantal transacties toenemen en sinds 2016 kwam ook een einde aan de prijsdalingen. Nieuwe fiscale maatregelen geven extra zuurstof. De prijsremonte lijkt dan ook door te zetten in 2017.

