Toch al verlaging energieheffing vanaf 1 januari 2017

Het gaat dan vooral om mensen die elektrisch verwarmen en tot nog toe een bijdrage moesten betalen van bijna 800 euro per jaar. Voor hen daalt de bijdrage met bijna 500 euro naar zo'n 300 euro. Even zag het ernaar uit dat de verlaging pas tegen 1 maart 2017 een feit zou zijn, maar volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kan de maatregel alsnog vanaf 1 januari 2017 ingaan.

Minister Tommelein kondigde eerder al aan dat hij een aantal scheeftrekkingen in de energieheffing - ook bekend als de Turteltaks - zou bijsturen. Een daarvan is de situatie waarbij huishoudens die elektrisch verwarmen, en vaak erg veel verbruiken, in de hoge categorie van 770 euro bijdrage (nu geïndexeerd 795,88 euro) vallen, terwijl de gemiddelde bijdrage maar 100 euro per jaar bedraagt.

Toch vanaf 1 januari

Minister Tommelein beloofde een aanpassing. Die is nu een feit. De verbruiksdrempel naar een heffing van 795,88 euro wordt daarbij opgeschoven van 20 MWh naar 25 MWh. Op die manier doen volgens minister Tommelein 9.000 gezinnen en 18.000 kleine kmo's hun voordeel. "Zij betalen voortaan jaarlijks 299,75 euro in plaats van 795,88 euro, of bijna 500 euro minder", klinkt het.

Finaal kan de maatregel toch op 1 januari ingaan. Door een administratieve vertraging leek het er even op dat die datum niet gehaald zou worden en dat de verlaging pas in maart zou kunnen ingevoerd worden. Maar volgens Tommelein heeft de Raad van State geen opmerkingen op de datum van de inwerkingtreding en kan de verlaging dus toch ingaan vanaf 1 januari.

"Ik ben verheugd dat FEBEG (Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven) de volledige medewerking van de energieleveranciers heeft beloofd. Zij zullen ervoor zorgen dat de aanpassing onmiddellijk ingaat, zodat er achteraf geen verrekeningen moeten gebeuren", aldus minister Tommelein.