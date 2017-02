Test-aankoop zet strijd tegen hoge bankkosten onverdroten verder

Sinds enkele maanden ijvert Test-Aankoop ervoor dat de klanten niet zouden worden gestraft terwijl de banken zelf steeds mooiere winsten en rendementen opstrijken. Volgens de consumentenorganisaties zijn de prijsverhogen die de banken doorvoeren allerminst terecht. "Een eind 2016 gelanceerde petitie tegen die die verhogingen leverde tot nu toe bijna 16.000 handtekeningen op. Consumenten die de petitie willen onderteken kunnen dat nog tot eind maart doen. Ze zal vervolgens, samen met een "bankenmemorandum" aan de overheid worden overhandigd", laat Test-Aankoop weten.

Een van de kosten die de banken recent nog verhoogd hebben zijn de dossierkosten. Uit een onderzoek van de vergelijkingssite Spaargids.be bleek vorig jaar dat de kosten tussen 250 en 500 euro liggen, maar verschillende banken verhoogden sindsdien hun kosten om de dalende winsten op te vangen.

Daarom kondigde kondigde Kris Peeters, minister van Consumentenzaken in de zomer van 2016 aan nog voor het einde van het jaar maximumtarieven te willen vastleggen voor de dossierkosten. Een van de aanleidingen daarvoor was een uitspraak van Max Jadot, topman bij BNP Pariba Fortis, die zei dat zijn bank nadenkt over duurdere bankdiensten om het verlies aan inkomsten te compenseren door de aanhoudende lage rente. In september gingen de dossierkosten voor de herziening van een hypotheek omhoog bij BNP Paribas.

Maximaal 500 euro

"Wie een lening afsluit moet al heel wat eigen middelen inbrengen", zegt Peeters nu. "Als daar nog eens hoge dossierkosten bijkomen, is dat een onaangename verrassing. Door de dossierkosten wettelijk te plafonneren brengen we ze terug tot een redelijk niveau."

De minister wijst erop dat de kosten vaak niet overeenkomen met de reële kost die een bank maakt voor het opmaken van een dossier. Vanaf 1 april mag voor een hypotheek nog maximaal 500 euro worden aangerekend. Voor de combinatie van een overbruggingskrediet met een nieuw krediet is dat maximaal 800 euro.

Bij een eerste herfinanciering mag maar de helft van de kosten voor een initiële lening worden gevraagd. Wie een tweede herfinanciering wil binnen de twaalf maanden betaalt hetzelfde bedrag als bij een initiële lening.