Test-Aankoop: 'Forfaitaire vergoeding blijft hindernis om van energieleverancier te veranderen'

"De forfaitaire aanrekeningen bedragen gemiddeld 45 euro per jaar en per energieleverancier", stelt de organisatie. "Zij kunnen echter variëren van 0 tot 100 euro naargelang het contract. Sommige leveranciers rekenen bij het opzeggen van een contract de jaarlijkse vaste vergoeding integraal aan." Die aanrekening is een hindernis voor de consument om van leverancier te veranderen, stelt Test-Aankoop.

Test-Aankoop hekelt dat die aanrekening een hindernis vormt voor de consument om van leverancier te veranderen. "Bovendien zijn weinig consumenten zich hier vooraf van bewust, maar komt het bewustzijn pas nadat men de slotfactuur toegestuurd krijgt", klinkt het.

Verbod op stilzwijgende verlenging

De consumentenorganisatie wil voorts een verbod op de stilzwijgende verlenging van de voorwaarden en prijzen van een overeenkomst voor de levering van gas en elektriciteit, als die overeenkomst minder gunstig is dan de voorwaarden die de leverancier aan nieuwe klanten aanbiedt. Test-Aankoop oordeelt dat leveranciers moeten worden verplicht de consument over te zetten naar een actief equivalent product, bij het aflopen van een contract.

Daarnaast wou Test-Aankoop dat op alle facturen de naam van het gecontracteerde product en de prijsfiche van het product vermeld wordt. Ook suggereerde de consumentenorganisatie om de leveranciers te verplichten de gecontracteerde prijs voor de energiecomponent, de prijs voor de vaste vergoeding en de prijs per kWh op alle facturen te vermelden. "Met deze bekommernissen werd in het akkoord geen rekening gehouden", luidt het.

De consumentenorganisatie betreurt ten slotte dat in het nieuwe akkoord geen bepaling bij deur-aan-deurverkopen zit, waarbij het leveranciers en verkoopsagenten is verboden om aan te bellen als een klant zich hiertegen verzet via een sticker op de bel of brievenbus.