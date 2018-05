Stroomprijs voor gezinnen in België in top drie Europa

De gemiddelde stroomprijs per 100 kWh in de tweede jaarhelft bedroeg 20,5 euro in de Europese Unie. In België is dat 28,8 euro. Terwijl de stroomprijs in de tweede helft van vorig jaar zowat stabiel bleef tegenover 2016 in de EU (-0,2 procent), kende ons land een stijging van de elektriciteitsprijs met 4,8 procent. Slechts vijf landen kenden een grotere stijging.