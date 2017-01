Stroomdistributeurs betalen meer compensaties voor pannes

Gezinnen in Vlaanderen die onaangekondigd meer dan vier uur zonder elektriciteit vallen, kunnen daar een "ongemakkenvergoeding" voor krijgen. Die bedraagt 35 euro, plus nog 20 euro voor elke extra periode van vier uur. In de winter (tussen 1 december en 1 maart) worden de bedragen verdubbeld. Voor bedrijven geldt een andere berekening, maar zij krijgen minimaal dezelfde bedragen.

Ongemakkenvergoeding

De regeling bestaat nog maar sinds 2015. Dat Infrax en Eandis vorig jaar meer moesten betalen aan vergoedingen, ligt volgens de bedrijven aan het feit dat de ongemakkenvergoeding bij de consument beter bekend is geworden.

De aanvraag voor de forfaitaire vergoeding moet binnen de 30 dagen na de stroomonderbreking worden ingediend. De distributienetbeheerder (Eandis of Infrax) betaalt het bedrag binnen de 60 dagen na de aanvraag uit. Wie geen genoegen neemt met de ongemakkenvergoeding, kan proberen de werkelijke schade terugbetaald te krijgen. In dat geval moet meestal wel aangetoond kunnen worden dat de netbeheerder een fout maakte.