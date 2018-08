De maximumprijs van stookolie (gasolie verwarming 50s) daalt met ongeveer 1,6 cent per liter. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt vanaf vrijdag nog maximaal 0,6957 euro per liter. Voor bestellingen van minder dan 2.000 liter, betaal je nog hoogstens 0,7237 euro per liter. Aan de pomp kost stookolie nog maximaal 0,822 euro per liter.

De prijsdaling is het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.