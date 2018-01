Stookolie wordt duurder

De prijs van stookolie gaat zaterdag de hoogte in. Bij bestellingen van meer dan 2.000 liter gaat de maximumprijs 1,39 cent hoger tot 0,6349 euro per liter. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie vrijdag. De stookolieprijs blijft zo op het hoogste peil in zowat 2,5 jaar, zo blijkt uit de cijfers op de website van de Belgische Petroleum Federatie.