Stookolie wordt duurder

Bij een bestelling van meer dan 2.000 liter stijgt de maximumprijs met 2,26 cent tot 0,7001 euro per liter. Een bestelling van minder dan 2.000 liter zal maximaal 0,7276 euro per liter kosten, een stijging met 2,27 cent. De prijsstijging is het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.