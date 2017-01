Steeds meer klanten van woningkrediet zijn 55-plussers (KBC)

De trend van oudere woningkredietnemers is volgens de bank te verklaren door de lage rente. De helft van alle kredietnemers bij KBC is intussen 40 jaar of ouder en zij lenen vooral om te verbouwen of om vastgoed te kopen als belegging. 'Om te verhuren, als alternatief voor het spaarboekje', aldus Lut De Lombaerde, productbeheerder woningkredieten.

Reeds 20 procent van alle kredietdossiers bij KBC is voor een vastgoedbelegging, tegen 17 procent in 2012.

Eigen woning

Bij de jongeren onder de 30 jaar lenen de meesten voor een eerste, eigen woning. Maar hun aandeel daalt, van 25 procent in 2012 naar 22 procent vorig jaar. Ook in de leeftijdscategorie tot 40 jaar is er een daling, tot 28 procent.

Lenen voor een eerste woonst neemt in belang af: het aandeel zakt van 34 procent vijf jaar geleden tot 27 procent vorig jaar.

KBC ziet een verklaring in de hogere eigen inbreng. In 2015 moest de klant nog minstens 10 procent van zijn kredietaanvraag zelf op tafel leggen, maar sinds vorig jaar is dat 15 procent. Dat gebeurde onder impuls van de Nationale Bank die de banken de opdracht gaf een strikter beleid te volgen voor de toekenning van een woningkrediet.

De Lombaerde: 'We geven onze jongeren dan ook de raad om eerst te sparen. Daarnaast is de prijs van vastgoed in sommige regio's dusdanig gestegen dat het onbetaalbaar is geworden voor sommigen. En tot slot lijkt een categorie jongeren bewust te kiezen om zich minder snel 'vast' te zetten, ze hebben nog geen last van een baksteen in de maag.'

Rente

De geleende bedragen nemen nog altijd toe (+ 13 procent) tegenover 2012, maar dankzij de lage rente stijgt het aflossingsbedrag amper (+ 1,6 procent), tot gemiddeld 709 euro per maand.

De jongste maanden is de rente wel weer aan het stijgen, met ongeveer een half procentpunt. Lenen wordt dus weer wat duurder, en dat heeft vooral een effect op het aantal herfinancieringsdossiers. 'Die bevinden zich nu weer op een normaal niveau. In 2014-2015 sneuvelden er records, vorig jaar was nog zwaar maar iets minder', aldus De Lombaerde.

Elektronisch

En ook de digitalisering doet steeds meer zijn intrede bij de woningkredieten. Sinds midden oktober ondertekende 37 procent van de KBC-klanten zijn woningkrediet en bijbehorende verzekering elektronisch.

Menselijk contact wordt in het geval van een woningkrediet nog altijd op prijs gesteld, maar daarvoor hoeft de klant zich niet naar een bankkantoor te begeven. Hij kan in principe alles van thuis uit regelen: de voorbereiding van het dossier, een videochat met een expert, een kredietaanvraag indienen en uiteindelijk het contract ondertekenen.

'De klant is enthousiast, want hij wint tijd omdat hij zich niet moet verplaatsen', zegt Johan Lema, bevoegd voor klantenondersteuning bij KBC. 'Dit laat ook toe om de tijdstippen waarop we bereikbaar zijn, gevoelig te verruimen, tot 22 uur in de week en op zaterdag tot 17 uur.'

Op anderhalf jaar tijd is het aantal experts op afstand gestegen tot bijna 200, voornamelijk ex-kantoormedewerkers.