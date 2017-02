Slapende energiecontracten zijn vaak duurder: controleer hier of u een heeft

Drie kwart van de gezinnen in ons land heeft een slapend energiecontract: producten voor elektriciteit of aardgas die niet meer worden aangeboden of die door de leverancier zijn gewijzigd. Vaak zijn die contracten duurder dan wat op de markt is. Met de Creg Scan die federale energieregulator lanceert, kunnen consumenten controleren of hun oud contract nog wel een goede keuze is.

Er bestaan vandaag al verschillende prijsvergelijkingswebsites. In Vlaanderen biedt de Vlaamse energieregulator Vreg de V-test aan, waarmee klanten de goedkoopste leverancier kunnen vinden. Maar zo'n sites vergelijken enkel actieve energieproducten. Slapende contracten zijn niet opgenomen in de klassieke vergelijkingssites. "Contracten kunnen op die manier niet meer correct worden vergeleken. Het is appels met peren vergelijken", legt Marie-Pierre Fauconnier uit, voorzitster van de federale energiewaakhond Creg.

De Creg Scan

Drie kwart van de gezinnen en kmo's in België heeft zo'n slapend contract: contracten die vandaag niet meer worden aangeboden op de markt (30 procent van de particulieren en 20 à 25 procent van de kmo's is in dat geval), of waarvan de naam nog bestaat maar waarvan de energieleverancier de inhoud wijzigt. Dat laatste gaat bijvoorbeeld over vaste energiecontracten waarvan de prijs maandelijks wijzigt voor nieuwe klanten. "De meerderheid van de slapende contracten is duurder dan wat op de markt is", aldus Creg-directeur Laurent Jacquet.

Om beter te kunnen vergelijken heeft de federale regulator de Creg Scan ontwikkeld, een online instrument waarmee de consument in zes kliks kan controleren waar zijn product zich situeert tussen de goedkoopste en duurste contracten op de markt. De Creg nam meer dan 5.000 mogelijke contracten op in de scan. Met dat resultaat kan de consument dan naar een klassieke vergelijkingssite om het goedkoopste product op de markt te kiezen. De Creg herinnert eraan dat veranderen van leverancier kosteloos kan en zonder opzeg.

De regulator pleit nog voor meer transparantie. Leveranciers moeten de naam en datum van het contract duidelijk meegeven op elk document dat de consument ontvangt, adviseert de Creg.