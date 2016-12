Rookmelders vanaf 2020 in alle woningen verplicht

Op dit moment is een rookmelder reeds wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening geldt deze verplichting, voor de overige 60 procent van het Vlaamse woonpatrimonium echter niet.

Complexiteit wegwerken

Vlaams parlementsleden Jelle Engelbosch (N-VA), Katrien Partyka (CD&V), Mercedes Van Volcem (Open Vld) brengen daar nu verandering in en dienen een voorstel van decreet in. "Ik wil de wetgeving verruimen naar alle woningen en zo de complexiteit wegwerken. Eén duidelijke regel voor iedereen, dus", legt initiatiefnemer Engelbosch uit.

Een grootschalig onderzoek uit 2014 maakte duidelijk dat Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton bengelt wat betreft brandveiligheid. Cijfers bewijzen bovendien dat een algemene verplichting levens redt. In Noorwegen is er bijvoorbeeld een daling van 2,2 doden per miljoen inwoners bij woningbrand sinds de invoering die reeds dateert van 1991. In 2015 zijn Frankrijk en verschillende Duitse deelstaten dezelfde weg ingeslagen. Vlaanderen kan dan ook niet achterblijven, zegt Partyka. "Vooral 's nachts is een rookmelder van levensbelang, omdat de meeste doden door woningbranden simpelweg niet wakker worden."

Volgens Van Volcem (Open Vld) staat de nieuwe regelgeving niet op zich. "De wettelijke verplichting moet uiteraard samen gaan met bijkomende sensibilisering voor de burger zodat die weet dat hij/zij de eigen veiligheid aanzienlijk kan verhogen voor slechts een euro per jaar."