Platform tegen energiearmoede wil eenvoudigere energiefactuur

Het platform bestaat uit leveranciers, netbeheerders, regulatoren, academici en verenigingen die kwetsbare gezinnen ondersteunen. In 2016 startte het met een denkoefening over de vereenvoudiging van de energiefactuur, die resulteerde in 15 aanbevelingen.

Zo wordt erop gewezen dat de digitale kloof nog steeds bestaat. De papieren versie van de energiefactuur moet daarom - los van een online platform - alle nodige informatie bevatten. Kleine lettertjes moeten vermeden worden, en er moet duidelijk aangegeven worden of het sociaal tarief werd toegepast.

Enkele andere aanbevelingen zijn het bundelen van essentiële informatie op de voorpagina, en het vereenvoudigen van de specificaties bij de bedragen. Er moet duidelijk aangegeven worden wat het volgende voorschotbedrag zal zijn, en welke sancties worden toegepast bij niet-betaling.

Ook moet alle informatie die de klant nodig heeft om het aanbod van verschillende leveranciers te vergelijken, gebundeld worden. Het platform brengt de 15 aanbevelingen samen in een synthesenota, en hoopt dat de politiek verantwoordelijken ermee aan de slag zullen gaan.

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, treedt het Platform tegen energiearmoede woensdag bij. 'Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de leesbaarheid van de factuur en het nut van bepaalde informatie voor de consument. Zowel consumenten als leveranciers hebben belang bij een leesbare en begrijpelijke factuur die correct en tijdig betaald kan worden', stelt general manager Marc Van den Bosch.

Concreet pleit FEBEG ervoor de factuur te beperken tot een A4'tje, met daarop enkel de gegevens van de klant, een overzicht van de belangrijkste elementen en de bijbehorende bedragen. Klanten die meer details willen, kunnen die via de digitale klantenzone van de leverancier verkrijgen. Voor klanten in energiearmoede of in budgetbegeleiding moet het volgens de federatie mogelijk zijn de factuur over te maken aan sociale diensten die hen kunnen ondersteunen.