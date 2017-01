Opstoot energiearmoede blijft uit ondanks stijgende energiefactuur

In december 2016 telde Vlaanderen 41.221 actieve budgetmeters voor elektriciteit. Dat zijn er iets meer dan in januari van 2016, toen 40.594 actieve budgetmeters werden geteld. Vooral in de tweede helft van het jaar was er een lichte stijging. Eenzelfde trend is te zien bij de budgetmeters voor aardgas: 28.100 in december, tegen 27.738 in januari.

Budgetmeters worden geplaatst bij mensen die betalingsmoeilijkheden hebben en geen gewone energieleverancier meer vinden. Die komen terecht bij de netbeheerders. Als ook bij de netbeheerders facturen blijven open staan, wordt een budgetmeter geplaatst. Het is een belangrijke indicator voor structurele energiearmoede.

Impact Turteltaks

Door de stijgende energiefactuur vorig jaar - als gevolg van onder meer de Turteltaks en hogere distributienetarieven - was gewaarschuwd voor een stijgende energiearmoede. Maar een ontsporing is er niet, beaamt men bij de Vreg. "Dat is uiteraard goed nieuws. Mogelijk hebben mensen zich door de grote aandacht voor de stijgende energiekost voorbereid op een hogere factuur en geld opzijgezet", aldus Vreg-directeur Dirk Van Evercooren.

Met 41.000 budgetmeters zit men ook duidelijk onder de piek van de periode tussen midden 2012 en midden 2013, toen 45.000 budgetmeters voor elektriciteit waren geïnstalleerd.

Recente cijfers van Vreg leren dat een recordaantal gezinnen en kmo's vorig jaar energieleverancier wisselde. Bijna één gezin op vijf (19,06 procent) en één kmo op vier (24,46 procent) wisselde in 2016 van elektriciteitsleverancier. Vooral meer gezinnen gingen in 2016 op zoek naar een nieuwe leverancier.

Op de site van Vreg kun je energieleveranciers vergelijken.