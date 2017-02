Opmerkelijk: Belg huurt minder, huurprijzen stabiliseren

Het aantal Vlamingen dat vorig jaar een woning of appartement huurde, is met 3 procent gedaald ten opzichte van 2015. Dat zijn ongeveer 15.000 huurders minder op de Vlaamse huurmarkt.

Een opmerkelijke evolutie, want jarenlang waarschuwden experten dat het aantal huurders alleen maar zou stijgen en er daardoor een tekort aan panden op de private huurmarkt zou zijn. In 2015 was dat nog steeds het geval, in 2016 veranderde dat geleidelijk aan. Zo daalde het aantal huurders volgens Dewaele Vastgoedgroep vorig jaar met ongeveer 15.000 (zo'n 3 procent) tegenover 2015. Concreet betekent dit dat er zich er nog altijd om en bij 500.000 Vlamingen op de private huurmarkt bevinden. De vastgoedgroep, die zich intussen één van de grootste Vlaamse vastgoedspelers op de private huurmarkt mag noemen, baseert zich voor haar marktanalyse op 5.514 verhuringen in Vlaanderen.

De oorzaak van die daling ligt volgens Dewaele Vastgoedgroep bij de historisch lage rente. Dat zorgde ervoor dat de Belgische koper nooit eerder zo actief was op de vastgoedmarkt als in 2016. Alleen al in Vlaanderen lag het aantal vastgoedaankopen liefst 13,6 procent hoger dan in 2015, zo bleek zopas nog maar uit de Notarissenbarometer. 'Wie ook maar enigszins de mogelijkheid heeft, kijkt vandaag naar de koopmarkt', zegt Filip Dewaele, CEO van Dewaele Vastgoedgroep. 'Dat betekent dat de private huurmarkt nog meer dan vroeger de zwakke huurder, de mensen uit de lage inkomensklasse, aanspreekt.'

Het gevolg is dat vooral woningen steeds moeilijker een huurder vinden steeds moeilijker een huurder. In 2015 stonden huizen zo gemiddeld 54 dagen te huur, in 2016 ging het om gemiddeld 62 dagen. Appartementen deden het op dat vlak iets beter, maar staan toch langer op de huurmarkt dan een paar jaar geleden.

'Eigenaars voeren almaar vaker werken uit om hun pand te verbeteren, maar verwachten dan ook zekerheid van hun huurders', zegt Dewaele. 'En juist daar wringt het schoentje, zeker als je ziet dat het meer en meer de zwakke huurder is die overblijft op de private huurmarkt.' Die zwakke huurder moet een duw in de rug krijgen van de ovrheid, bijvoorbeeld met subsidies, vindt de vastgoedgroep.

Terwijl in 2015 vooral de prijzen van appartementen nog stegen, bewogen de prijzen nauwelijks in 2016. Afgelopen jaar betaalde je zo gemiddeld 649 euro per maand voor een huurflat, tegenover 643 euro in 2015. Een gelijkaardige tendens is te zien bij de woningen. Die prijs was de voorbije jaren al lichtjes aan het dalen en stabiliseert nu. In 2012 betaalde je nog gemiddeld 785 euro huur per maand. In 2015 zakte dat tot 765 euro, precies hetzelfde als in 2016. Enkel voor een ruim appartement, met drie slaapkamers of meer, moet je dieper in de buidel tasten. In 2016 moest je voor zo'n appartement gemiddeld 809 euro per maand betalen, tegenover 784 euro in 2015, een stijging van 3,2 procent. In vergelijking met 2012 - toen zo'n ruim appartement nog 751 euro kostte - is dat zelfs een stijging van 7,7 procent.