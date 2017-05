Nauwelijks zonnepanelen in Vlaamse steden

Waar de Limburgse gemeente Kinrooi bijvoorbeeld 475 kilowatt per duizend inwoners opwekt met kleine installaties bij gezinnen, is dat in Antwerpen amper 31,5 kilowatt. Ook steden als Gent (82 kW), Leuven (92 kW) en Mechelen (94 kW) scoren pover. Vlaams Parlementslid Gryffroy ziet zelfs potentieel voor 8 miljoen bijkomende panelen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Zonnedelen

Het grootste struikelblok is allicht dat veel stadsbewoners in een flat wonen. Gryffroy spoort Tommelein extra aan om "zonnedelen" mogelijk te maken, wat ook al in het Zonneplan van de minister staat. Dan kunnen leden van een sportclub, klanten van een supermarkt of werknemers van bedrijven investeren in panelen op het dak van die gebouwen.

