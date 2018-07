Nauwelijks woningen zonder energieprestatiecertificaat te koop of te huur gesteld

Bij de te koop staande woningen ging het om 35 van de 2.428 gecontroleerde panden, bij de huurwoningen om 22 op 607. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein op een schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

Als voornaamste redenen voor het niet aanwezig zijn van een EPC werd aangehaald dat de eigenaar hiervan niet op de hoogte was, het een niet-residentieel gebouw betreft, het EPC nog 'in aanvraag was', nalatigheid van de makelaar of het feit dat de eigenaars onder een wettelijke uitzondering vallen. In totaal legde het VEA in 2017 3 boetes van 500 euro per woning op. 'Er dient echter te worden opgemerkt dat voor een aantal controles die in 2017 werden uitgevoerd de boete pas effectief werd opgelegd in 2018', aldus Tommelein.

'Uit de controles blijkt dat dit beleidsinstrument sinds de invoering ervan eind 2008 goed ingeburgerd is geraakt. Tijdens het eerste controlejaar bleek slechts 47 procent van de gecontroleerde wooneenheden over een EPC te beschikken. In 2010 was dit al 68 procent en in 2017 bleek het aanwezigheidspercentage gestegen tot 98 procent. Vanwege het zeer hoge percentage zal het VEA in 2018 het aantal controles terugschroeven van 3.000 naar 2.000. Als zou blijken dat het percentage een sterk dalende trend vertoont zullen de controles terug worden opgedreven. Eind mei 2018 bedroeg het nog steeds 95 procent', aldus Bart Tommelein.