Nationale Bank keurt kredietverzekering woonleningen goed onder voorwaarden

Over de hypothecaire kredieten is de jongste weken al heel wat inkt gevloeid. De Nationale Bank wil Belgische banken immers verplichten meer kapitaal opzij te zetten als ze kredieten verstrekken voor meer dan tachtig procent van de waarde van een vastgoed. Dergelijke kredieten blijven ook in de toekomst wel mogelijk, verzekerde gouverneur Jan Smets eind vorige maand al.

Kredietverzekering

De strengere regels moeten de banken voorzichtiger maken. Wellicht zullen leningen met een 'loan-to-value' van meer dan tachtig procent dus schaarser en duurder worden. Vlaams minister Tommelein besloot daarom met de verzekeringssector te overleggen om particulieren een kredietverzekering aan te bieden, waardoor men makkelijker honderd procent zou kunnen lenen. Hij vroeg daarover ook het standpunt van de Nationale Bank.

Volgens Tommelein volstaat het voor de Nationale Bank niet dat de ontlener zelf een verzekering zou afsluiten via een zogenaamd waarborgcontract. Wat wel soelaas kan bieden, zijn kredietverzekeringen tussen de kredietgever - de bank dus - en de verzekeraar, zo staat dinsdag ook te lezen in De Tijd.

De Nationale Bank koppelt daar wel nog enkele voorwaarden aan. Zo moet de "protectiegever" erkend zijn en beschikken over een externe of interne rating. En de verzekering mag onder meer geen clausules bevatten waardoor de protectiegever het contract op eigen houtje zou kunnen wijzigen. Op basis van die voorwaarden wil Tommelein nu opnieuw samenzitten met de banken en verzekeraars.