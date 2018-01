Moet u nog snel een huis kopen tegen 5 procent?

Wie nu in Vlaanderen een woning koopt, betaalt 5 of 10 procent registratierechten, afhankelijk van het kadastraal inkomen (ki). Is dat maximaal 745 euro (klein beschrijf), dan geniet u, onder bepaalde voorwaarden, het tarief van 5 procent. Koopt u een woning met een ki van meer dan 745 euro (groot beschrijf), dan betaalt u 10 procent bij de aankoop.

...