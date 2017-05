Wie naar een andere energieleverancier op zoek wil, kan dat op eigen houtje doen of kan zich inschrijven op een groepsaankoop. Van de 523.024 Vlaamse gezinnen die in 2016 overschakelden, koos bijna de helft voor een procedure via een groepsaankoop. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Stevige besparing

"Bij ons switchten 123.441 gezinnen naar een andere leverancier via een groepsaankoop", zegt Frédéric Dumalin van marktleider iChoosr. "Een stijging met 32 procent tegenover het jaar voordien."

Delen "Met hoe meer ze zijn, hoe groter de kans dat de energieleveranciers hun prijs laten zakken"

Het aantal Vlamingen dat overschakelt naar een goedkopere leverancier, stijgt elk jaar. In 2016 maakte 1 op de 5 Vlamingen de overstap. Volgens Dumalin kiezen klanten voor een groepsaankoop omdat ze zich dan zelf niet met de rompslomp en de zoektocht naar het laagste tarief moeten bezighouden.

"Met een groepsaankoop bespaar je jaarlijks gemiddeld 200 euro op je energiefactuur", aldus Dumalin. Hij verwacht dat er de komende jaren nog meer mensen zullen intekenen. "Met hoe meer ze zijn, hoe groter de kans dat de energieleveranciers hun prijs laten zakken."

In een eerder interview met MoneyTalk.be merkte Dumalin dat mensen via een groepsaankoop al de overstap maken naar een andere levernacier van zodra ze 50 euro kunnen besparen. "Een verschil van 50 euro op jaarbasis is veel te weinig om iemand te motiveren zelf te onderzoeken wie de goedkoopste leverancier is. Bij groepsaankopen daarentegen moeten ze veel minder inspanningen doen. Wij doen al het werk voor hen", aldus Dumalin. "Wie op eigen houtje van leverancier verandert, doet dat doorgaans pas vanaf een besparing van 100 euro."

Verdoken verbrekingsvergoedingen

Eerder deze maand waarschuwde de federale ombudsdienst Energie voor verdoken verbrekingsvergoedingen in onze energiefactuur. Het gaat dan om de aanrekening van de volledige vaste jaarvergoeding of abonnementskost op de slotfactuur. "De wet is nochtans duidelijk: energieleveranciers mogen geen enkele vergoeding aanrekenen, maar wij zien dat het toch gebeurt op een verdoken manier", klinkt het.

Voorts vindt de ombudsman dat een leverancier uitdrukkelijk aan de klant moet vragen om voorafgaandelijk in te stemmen met een prijsverhoging bij ee vernieuwing van een contract.