Meer boetes voor wie niet bouwt volgens energienormen

Zowel bij nieuwbouw als bij grondige renovatie is een EPB-attest nodig (EnergiePrestatie en Binnenklimaat), en ook wie een pand wil verhuren of verkopen moet een EPC-attest (EnergiePrestatieCertificaat) kunnen voorleggen.

Minder hoge boetes

"Het aantal geldboetes steeg met 12 procent tegenover 2015", zegt Bothuyne. "Maar het aantal boetes mag dan al gestegen zijn tot 1.656, de gemiddelde hoogte van de boete is wel gedaald. Dat wil zeggen dat de aard van de overtreding minder zwaar is dan vroeger, wat een positieve evolutie is."

De laagste boete bedroeg 250 euro, de hoogste 11.447 euro. "Vooral tegen de ventilatieregels wordt gezondigd. Niet alleen wordt er geen of onvoldoende ventilatie geplaatst, ook in het ontwerp van de ventilatie loopt het fout", aldus Bothuyne.