Keytrade Bank lanceert online woonlening: 'Woonkredieten zijn geen ingewikkelde producten'

Keytrade Bank lanceert vandaag KeyHome, zijn volledig digitale woonkrediet. Daarmee onderneemt de bank de laatste stap richting een full service bank. Het hele kredietproces verloopt volledig digitaal. De bank maakt zich sterk dat het hiermee een veel gebruiksvriendelijker product in de markt zet dat mensen tijd, geld en zorgen bespaart.

"De rentevoet en risicobeoordeling van de grote meerderheid van de woonkredieten in België zijn gemakkelijk te bepalen. Het product is met andere woorden heel eenvoudig, maar banken hebben het proces nodeloos complex gemaakt", zegt Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank in een persbericht. "Met KeyHome maken we daar komaf mee: we bieden klanten meteen de beste rentevoet op basis van de specifieke klantensituatie en onafhankelijk van eventuele nevenproducten. Snel, eenvoudig en op het moment dat het de klant het beste uitkomt."

Concurreren met de traditionele spelers

Delen "De verzekering staat absoluut los van de rentevoet die je krijgt"

Wie een woonlening met een looptijd van twintig jaar afsluit bij de internetbank betaalt 1,97 procent. Voor een looptijd van 25 jaar bedraagt de rente 2,04 procent. Keytrade Bank is bereid die tarieven nog verder te verlagen als de klanten aan bepaalde voorwaarde voldoen. Zo zakt de rente op twintig jaar naar 1,65 procent als de klant minder dan 80 procent leent bij de bank en als hij slechts een beperkt deel van zijn inkomen moet spenderen aan de afbetaling van het hypothecair krediet.

"Met KeyHome hebben we een hypothecaire oplossing ontwikkeld die ons aanbod vervolledigt en volledig past binnen het digitale DNA van Keytrade Bank", zegt Ternier. "Daarmee hebben we alles in huis om het vuur aan de schenen te leggen van de klassieke retailbanken in België. We kunnen klanten nu alle diensten van een bank aanbieden, zonder dat ze er ooit een voet moeten binnenzetten."

Een krediet is mogelijk voor bouwen, kopen, renoveren en ook herfinancieren. De bank werkt met verzekeringspartners samen voor de schuldsaldo- en de brandverzekering, maar dat is facultatief. "De verzekering staat absoluut los van de rentevoet die je krijgt", aldus Steven De Backer van Keytrade. Voorts zal Keytrade geen dossierkosten aanrekenen bij een lening. Indien de markt, met de huidige aanhoudende zeer lage rente, zou veranderden, sluit De Backer op termijn variabele leningen niet uit.

In het persbericht benadrukt de bank overigens dat woonleningen geen ingewikkeld product zijn. "De grote meerderheid van de rentevoet en de risicobepaling van woonkredieten in België is eenvoudig te berekenen via enkele parameters. Het huidige rentetarief wordt naast het profiel van de klant gelegd, waaruit een voorstel op hun maat volgt. Al wat daarna komt om de rente te bepalen en te heronderhandelen is eigenlijk onzin", zegt Ternier.