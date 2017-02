'Jongeren betalen meer voor woning, maar willen luxeleven niet opgeven'

De afgelopen jaren zaten de Belgische vastgoedprijzen stevig in de lift. Onder meer de lage rentevoet van gaf de vastgoedprijzen een stevige duw in de rug. Een recent onderzoek van ERA-KU toont aan dat die vorig jaar zijn gestegen met gemiddeld 2,45 procent. In het laatste kwartaal van 2016 was er zelfs een sprake van een stijging van 3,05 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2015. En die prijsstijgingen voelen de jongeren (20-35-jarigen) in hun portefeuille.

...