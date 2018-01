Groen wil praktijktesten op volledige Vlaamse huurmarkt

Volgens Vlaams parlementslid An Moerenhout is de discriminatie op de huurmarkt de laatste jaren erg prangend geworden en doet de Vlaamse regering daar niets aan. 'Bevoegd minister van Wonen (Liesbeth) Homans (N-VA) beloofde een plan tegen discriminatie tegen het voorjaar van 2016. Bijna twee jaar later staat er nog niks op papier. Dit is stuitend.'

Met de resolutie wil Groen dat het Vlaams Parlement zelf aan zet komt. 'Het Vlaams Parlement kan én moet er zelf voor zorgen dat alle Vlamingen een gelijke toegang kunnen krijgen tot de huurmarkt', zegt Moerenhout. Bij praktijktesten krijgen verhuurders twee quasi identieke mails of telefoontjes met de vraag om een huurwoning te bezichtigen. De kandidaten die bellen of mailen verschillen amper, behalve op vlak van de te meten discriminatiegronden. Zo kan er opgemerkt worden of er al dan niet een consequente ongelijke behandeling tussen beide kandidaten plaatsvindt.

Na de 'succesvolle' praktijktesten in Gent, wil Groen dat de rest van Vlaanderen dat voorbeeld volgt. De partij kijkt daarvoor naar regeringspartijen CD&V en Open Vld. Minister Homans heeft zich altijd tegenstander van praktijktesten getoond. De overheid kan niet in de plaats van de verhuurder beslissen wie de meest geschikte kandidaat is, betoogt ze.