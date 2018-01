Gezinnen en bedrijven wisselen vlot van energieleverancier

Bijna één op vijf (19,81 procent) van de gezinnen en bedrijven wisselde het voorbije jaar van elektriciteitsleverancier, tegen 20,06 procent een jaar eerder. Gedreven door de Turteltaks zocht in 2016 een recordaantal gezinnen (514.846) en bedrijven (158.128) een goedkopere leverancier. Voor gezinnen gaat het om een lichte daling, voor bedrijven om een stijging.

In 2017 wisselde 22,01 procent van de gezinnen en bedrijven van aardgasleverancier: ook het op één na hoogste niveau. Enkel in recordjaar 2016 lag die activiteitsgraad hoger (22,64 procent). In absolute aantallen ging het om 382.700 gezinnen en 89.156 bedrijven: een lichte daling voor de gezinnen en een stijging voor de bedrijven.