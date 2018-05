Forse daling aantal renovatiekredieten

Een verklaring wordt niet gegeven, maar eerder bleek dat ook het aantal bouwvergunningen voor renovatie in dalende lijn gaat. De vastgoedprijzen zijn zo hard gestegen dat er minder geld overblijft om te verbouwen, klonk het eerder in de media. Er wordt wel nog verbouwd, maar minder ingrijpend zodat er niet altijd een vergunning vereist is, verklaarde op zijn beurt het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).

Voor wat de aankoop van een woning betreft, gaat het aantal kredieten nog altijd in stijgende lijn, zelfs na het recordjaar 2017. In het eerste kwartaal waren er ruim 3 procent (+1.009) meer aankoopkredieten verstrekt in vergelijking met begin vorig jaar. Het ontleende bedrag blijft eveneens toenemen, tot gemiddeld bijna 157.000 euro per dossier. Tegelijk stijgt ook het marktaandeel van kredieten met een jaarlijks veranderlijke rentevoet, tot bijna 5 procent.

De kredietmarkt is wel wat aan het vertragen, mogelijk als gevolg van de geplande wijziging van de registratierechten in Vlaanderen. Die wijziging zou vanaf juni ingaan en dus is er sinds februari een terugval van het aantal verstrekte kredieten. De kredietaanvragen blijven wel boomen: er zijn er al 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Tot slot is ook de markt van de herfinancieringen aan het afzwakken. De rente is weer (licht) aan het stijgen en dus wordt het herschrijven van een woonkrediet minder voordelig. Het aantal externe herfinancieringen halveerde bijna (-47 procent), al werden er de eerste drie maanden nog altijd 6.200 herfinancieringen verstrekt, voor een bedrag van 770 miljoen euro, bericht BVK.