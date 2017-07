Energieregulator looft Vlaamse regering voor aanpak groenestroomcertificaten

Het overschot aan groenestroomcertificaten dat de voorbije jaren was opgebouwd, is in 2016 met een kwart teruggedrongen. Dat komt omdat er voor het eerst sinds 2009 minder certificaten werden uitgereikt dan er moesten worden ingeleverd, luist het in een rapport van de Vlaamse energieregulator Vreg.

De regulator looft daarbij de Vlaamse regering. Zij verhoogde enerzijds de quota, of het aantal groenestroomcertificaten dat de energieleveranciers moeten opkopen, waardoor de vraag ernaar toenam, legt Vreg-woordvoerder Dirk Van Evercooren uit.

Anderzijds haalde ze via het energiefonds meer certificaten uit de markt, waardoor het overschot werd afgeroomd.

"Voor groenestroomcertificaten blijkt de aanpak van de overheid vruchten af te werpen in de zin dat het overschot nog altijd een realiteit is, maar in de loop van 2016 sterk kon worden afgebouwd", stelt de Vreg.

Het overschot daalde van 10,3 miljoen groenstroomcertificaten in 2015 naar 7,7 miljoen vorig jaar.

Dat is niet het geval voor de markt van de warmtekrachtcertificaten. Daar nam het overschot wel verder toe, omdat de quota in absolute waarde daalden. Er is op deze markt ook nog geen regeling om het overschot af te romen. Het overschot steeg met ruim 2 miljoen eenheden naar 16,6 miljoen warmtekrachtcertificaten.

Er zijn in Vlaanderen ruim 242.000 installaties, vooral zonnepanelen, die in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten. Voor warmtekrachtcertificaten gaat het om 528 installaties.