Energiefactuur stijgt volgend jaar met 5 procent

De jaarlijkse stroomfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik stijgt in 2017 met 5 procent of 50 euro naar 1.022,29 euro. Dat is voornamelijk een gevolg van hogere exogene kosten in de distributienettarieven: kosten waar de netbeheerder geen impact op heeft, zoals de vergoeding van groenestroomcertificaten of de vennootschapsbelasting die netbeheerders sinds vorig jaar moeten betalen. Die exogene kosten stijgen met bijna twaalf procent en zorgen voor hogere distributienettarieven.

Stijging distributienettarief

Distributienettarieven zullen in 2017 goed zijn voor maar liefst 38,5 procent van de stroomfactuur van een gezin: het hoogste percentage ooit. De prijs voor de grondstof elektriciteit zakt onder de dertig procent van de totale factuur. En van de distributietarieven is 51 procent voor rekening van die exogene kosten.

Ook voor de kmo's (op laagspanning) gaat om dezelfde redenen de factuur omhoog: met ruim 6 procent voor een gemiddelde kmo (50.000 kWh jaarverbruik).

Opvallend: voor bedrijven op middenspanning - zeg maar industriële bedrijven - daalt de factuur. Voor diezelfde kmo met een jaarverbruik van 50.000 kWh maar op middenspanning gaan de distributienettarieven met 839 euro omlaag. Dat is het gevolg van nieuwe toewijzingsregels: de netbeheerders hebben gesleuteld aan de toewijzing van de kosten, met verschuivingen tussen de klantengroepen tot gevolg. "Het voordeel is wel dat we nu een stabiele methode hebben voor de volgende jaren", aldus Thierry Van Craenenbroeck, waarnemend topman van de VREG.

Of gezinnen en kmo's nu niet de factuur van de grote bedrijven betalen? "Dat is niet door ons gestuurd", verzekert Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking bij de Vreg. "Het is een proces waarvan de uitkomst niet voorspelbaar was. Een samenloop van factoren".

Op de site van de VREG kunt u de tarieven van de energieleverancier vergelijken. Zo kunt u achterhalen of u in uw energiefactuur kunt snoeien door over te stappen naar een andere leverancier.

En in Wallonië?

Terwijl in Vlaanderen de distributienettarieven met gemiddeld 5 procent stijgen voor een modaal gezin, is dat in Wallonië gemiddeld 3,5 procent of 10,89 euro per jaar, inclusief BTW. Dat bericht zakenkrant L'Echo. De nieuwe nettarieven gaan op 1 januari in. Gas wordt gemiddeld dan weer 6,05 euro goedkoper, voor een modaal gezin dat verwarmt met aardgas.

De tarieven zijn enkele dagen geleden goedgekeurd door de Cwape, de Waalse energieregulator. Het gaat wel om gemiddelden; per intercommunale gelden er verschillende tarieven. Net als in Vlaanderen is er nu ook een prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen.

Op 1 maart dreigt er bovendien een nieuwe herziening in Wallonië, als ook de kosten van hoogspanningsbeheerder Elia in rekening worden genomen. Elia heeft aan de federale regulator Creg een extra toeslag gevraagd omdat het verplicht wordt om de niet-verhandelde groenestroomcertificaten op te kopen aan 65 euro per stuk. Als de Creg op de vraag van Elia ingaat, stijgt de factuur met een extra 30 euro per jaar.

(Belga/NS)