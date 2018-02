Elektriciteitsfactuur vanaf maart gemiddeld 1 euro duurder

Het transmissienettarief is maar een deel van de volledige elektriciteitsfactuur. Het is de vergoeding voor het gebruik van het hoogspanningsnet, dat wordt beheerd door Elia. Het tarief varieert echter en is afhankelijk van de distributienetbeheerder in een regio.

Zo kan een gemiddeld gezin dat klant is bij Iveg (voornamelijk in de provincie Antwerpen) zich verheugen op een prijsdaling van gemiddeld 7 euro, al blijft het het hoogste tarief van Vlaanderen betalen (96 euro). De grootste prijsstijging bedraagt 4 euro en is voor klanten van Sibelgas (Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde, Wemmel). Het transmissietarief voor een gemiddeld bedrijf op middenspanning (met een verbruik van 160 megawattuur) stijgt van 3.748 naar 3.770 euro. Ook hier zijn er regionale verschillen.