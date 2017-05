Eerste totaalrenovatiebonussen uitbetaald

Op 1 januari werd een bonus voor totaalrenovatie ingevoerd. Wie binnen een termijn van vijf jaar drie of meer energetische investeringen uitvoert, krijgt een tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat wordt uitgevoerd. Wie bijvoorbeeld zijn dak, glazen en muren aanpakt, krijgt 1.250 euro. Wie alle zeven mogelijke werken combineert, kan rekenen op 4.750 euro.

Eerste 20 dossiers uitbetaald

Delen "We gaan de totaalrenovatie verder aanmoedigen"

De netbeheerders hebben ondertussen de eerste twintig totaalrenovatiebonussen uitbetaald. Daarnaast zijn er al 160 dossiers geopend met twee ingrepen en 4.891 dossiers met één ingreep, die in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor de premie.

"Deze eerste snelle resultaten wijzen erop dat de totaalrenovatiebonus, en dus de grondige energetische renovatie van ons woningbestand, van bij de start op heel wat interesse kan rekenen", zegt Tommelein.

"We gaan de totaalrenovatie verder aanmoedigen. Op die manier maken we duidelijk dat individuele premies verder zullen verlagen en dat we mensen met een totaalrenovatie ondersteunen", besluit hij.