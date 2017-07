Als aankoopmakelaar volg ik de vastgoedmarkt op de voet. De statistieken die om de drie of de zes maanden uitkomen, werpen ongetwijfeld een interessante blik op de vastgoedmarkt. Een woonhuis werd in Vlaanderen de afgelopen drie maanden 2 procent duurder, een appartement 2,4 procent. Voor een huis in Vlaanderen tel je nu gemiddeld 264.037 euro neer, voor een appartement 224.493 euro. Maar wie vandaag of morgen een woning wil kopen of verkopen, hoeft daar niet veel aandacht aan te schenken.

Zulke statistieken zijn slechts een zeer algemene weergave van de markt en lopen het risico dat ze de hele markt over één kam scheren. Wat reken je allemaal onder de noemer van 'een woning'? Een boerderij? Een gerenoveerde gezinswoning? Een villa? Een oude villa in Beernem kan bijvoorbeeld evenveel kosten als een gerenoveerde boerderij in Kortenaken. En net die grote verschillen maken de vastgoedmarkt zo divers.

Hoeveel is een woning precies waard?

Het gevaar is dat kopers en verkopers de algemene statistieken lezen en die vertalen naar hun specifieke gemeente. Maar het is niet omdat een woonhuis in Vlaanderen de afgelopen drie maanden 2 procent duurder is geworden, dat je de prijs van jouw woning met 2 procent mag vermeerderen. Een woning schatten is geen exacte wetenschap. Prijzen van vastgoed stijgen niet altijd doordat de vastgoedmarkt op zich toeneemt, dat kan bijvoorbeeld ook doordat de woning zelf een opwaardering krijgt en daardoor duurder werd verkocht.

Hoeveel is die woning precies waard? Dat blijft zonder twijfel de vraag die mensen maar graag beantwoord willen zien als ze een huis willen kopen of verkopen. Nog niet zo lang geleden waren ooms, tantes, ouders en grootouders de specialisten ter zake, een referentie die we vertrouwden. Vandaag zijn er andere mogelijkheden om de waarde in te schatten. Maar die zijn niet altijd betrouwbaar.

Delen Een woning schatten is geen exacte wetenschap

Onlineschattingstools maken steeds meer hun opmars. Na enkele klikken op allerlei vastgoedwebsites krijgen we onder meer op basis van de bewoonbare oppervlakte, het aantal badkamers en het bouwjaar een schatting van de waarde. Simpel en snel. Maar in hun opgetogenheid over het snelle resultaat vergeten te veel mensen een cruciale vraag te stellen: is die schatting wel relevant? Daar schuilt het addertje onder het gras. Want die onlinetool heeft het huis natuurlijk nooit in werkelijkheid gezien.

Schatting maken niet eenvoudig

Als aankoopmakelaar krijg ik geregeld de vraag of ik een woning kan schatten. Ondanks verschillende statistieken is een degelijke professionele schatting maken niet zo eenvoudig. De parameters waar onlinetools zich op baseren, blijven onderhevig aan heel wat subjectieve inzichten. Hoe mooi is het huis ernaast? Staat de woning in het begin of aan het eind van de straat? Staat het vlak bij een basisschool of eerder bij een fabriek? Al die zaken kunnen een invloed hebben op de waarde.

In geen geval wil ik daarmee zeggen dat deze statistieken en onlinetools hun waarde niet bewijzen. Denk alleen al maar aan de overheden, de lokale besturen en de banken die de cijfers kunnen gebruiken in de debatten over betaalbaar wonen of om een zicht te krijgen op het aanbod. Maar wie op het punt staat een woning te kopen of te verkopen, laat de statistieken het beste links liggen.